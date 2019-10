Bayern-Star: „Weiß nicht, ob mein Vater noch lebt“

In einem Interview vor dem Champions-League Kracher der Bayern am Dienstag (21 Uhr) gegen Tottenham, zeigte sich Lucas Hernandez von einer ganz persönlichen Seite. Der Sommerneuzugang gewährte dabei tiefe Einblicke in seine Jugend und die Beziehung zu seinem Vater. Außerdem erzählte er über den Weltmeistertitel mit Frankreich und wie es sich anfühlte, der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte zu sein. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.