Hunderte Schweinepest-Fälle in Wildgehege

Hunderte an der Afrikanischen Schweinepest verendete Wildschweine sind vor Kurzem in einem Wildgehege in der ungarischen Hauptstadt Budapest entdeckt worden. Derzeit würden die restlichen Tiere des abgezäunten Geheges in Budakeszi erschossen, sagte Landesveterinär Lajos Bognar am Dienstag dem staatlichen Fernsehsender M1. Es sei mit Sicherheit davon auszugehen, dass Menschen das Virus in das Wildgehege eingeschleppt haben.