Ein Kummertelefon für Landwirte

Rund 750-mal im Jahr wird das Hilfsangebot in Anspruch genommen. „Frauen rufen am häufigsten an.“, heißt es laut „Lebensqualität Bauernhof“, dem Projekt, unter dem das Sorgentelefon betrieben wird. Als Landwirt lassen sich Beruf und Familie nur schwer trennen. Die „Firma“ ist gleichzeitig die Familie. Beziehungsprobleme, Streit am Hof und Scheidungen werden zu heiklen Angelegenheiten, bei denen viele Bauern und Bäuerinnen sich oft nicht zu helfen wissen. Die psychosozialen Beraterinnen und Berater am anderen Ende der Leitung stehen hierfür zur Stelle. Der Griff zum Hörer ist für viele der erste Schritt zur Veränderung sein.