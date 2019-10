Daran erkennen Sie echtes Steirisches Kürbiskernöl

Kürbis hat jetzt Hochsaison. Ob Hokkaido, Butternuss oder Muskatkürbis - das orangefarbene Gemüse ist von der Speisekarte derzeit nicht wegzudenken. Hierzulande schätzt man vor allem die Kerne und das Öl des berühmten Ölkürbisses. Was es beim Kauf zu beachten gibt und welche Produkte am besten abschneiden, lesen Sie in unseren Trends.