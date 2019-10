Bei Fahrzeugkontrolle flogen mehrere Delikte auf

Kurz vor 11 Uhr führte die Polizei am Montag im Stadtgebiet von Wörgl Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde ein Fahrzeug angehalten, in dem ein 23-Jähriger am Steuer saß. Doch der junge Mann dürfte eigentlich kein Auto lenken. Denn er hat gar keinen Führerschein.