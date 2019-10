Landstraße: SPÖ auch 2019 stärkste Kraft

Die Nummer eins in der Landstraße heißt weiter SPÖ. 25,74 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 8,49 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging mit einem marginalen Abstand von 0,78 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 24,96 Prozent kamen (plus 17,32 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom sechsten Platz. 22,81 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.