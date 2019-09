ÖVP behauptet ersten Platz in Sankt Ulrich im Mühlkreis, Plus für Grüne

Die ÖVP bleibt in Sankt Ulrich im Mühlkreis bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 55,07 Prozent - das ist um 10,19 Prozentpunkte mehr als 2017. Mit einem deutlichen Abstand von 40,29 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen mit 14,78 Prozent (plus 9,01 Prozentpunkte). Der Ökopartei gelang so ein ordentlicher Stimmenausbau und der Aufstieg vom fünften Platz. 14,2 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,37 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.