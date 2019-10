Der schönste Tag im Jahr des Winzers

Anbaufläche im letzten Jahr verdoppelt

Die packte Alexandra und Georg Flür aus Tarrenz bereits vor über 20 Jahren. „Die Arbeit in den Weinlagen ist so wunderschön, ich denke keine Sekunde daran, wieviel Geld es abwerfen könnte“, strahlt die Winzerin während der Lese der Sorte Müller Thurgau am Sonntag auf der traumhaften Lage „Apazhof“ hoch über Walchenbach. Dabei wären monetäre Gedanken nicht verwerflich, denn die Flürs sind seit März 2018 die ersten und einzigen Vollerwerbswinzer Tirols. Georg Flür: „Wir wagten diesen Schritt, weil wir im letzten Jahr glücklicherweise einen Weinberg in der Größe eines Hektars in Ranggen dazupachten konnten.“ Dort findet neben Pinot Noir, Zweigelt, Rösler, Chardonnay, Silvaner, Solaris und Müller Thurgau mit dem Weißburgunder die achte Traubensorte Platz.