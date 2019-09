Toxisch, aber geil: „Die Leiden der jungen Wärter“

Werther ist tot, lang leben die Wärter! Am Grazer Schauspielhaus überführen Nele Stuhler und Jan Koslowski Goethes einst so skandalumwitterten Briefroman als trashig-smarte Schmonzette in die Gegenwart. Auf der Bühne stehen Studierende des 3. Jahrgangs des Instituts für Schauspiel an der Grazer Kunstuniversität.