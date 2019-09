Start-up: Mit 21 Fragen zu den perfekten Brettln

Wie genau das Verfahren funktioniert, will der Ischler nicht verraten. Nur so viel: Die Bretteln werden bei rund 100 Grad gut zwei Stunden in einer ehemaligen, umgebauten Presse des Skiherstellers Hagan gepresst. Insgesamt fließen zehn Stunden in ein Paar Ski, bis die 32 Komponenten nach Kundenwunsch verbaut sind. Kostenpunkt: gut 800 Euro.