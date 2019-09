Tierschutz-Thema soll vor Wahl Stimmen einbringen

„Jetzt“: „FPÖ unterstützt keine echten Verbesserungen!“

Daniela Holzinger-Vogtenhuber (“Jetzt“) kritisierte die Haltung der FPÖ. Sie bringe jetzt mit großer Emphase unverbindliche Entschließungsanträge ein, habe es aber verabsäumt, echte gesetzliche Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes zu unterstützen. Ihre Fraktion habe bereits seit Längerem ein gesetzliches Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration und des Kükenschredderns gefordert, die FPÖ habe aber nicht zugestimmt. Auch was die FPÖ zu Tiertransporten fordere, sei nichts als "Augenauswischerei", stellte Holzinger-Vogtenhuber fest. Die FPÖ-Anträge seien inhaltlich schwach und unverbindlich und stellen lediglich ein „Bitte an die Regierung“ dar, im „Rahmen der EU“ tätig zu werden und „Lösungen“ vorzuschlagen. „Die FPÖ will also eine Regierung bitten etwas zu tun, die keine zehn Wochen mehr im Amt ist - in dieser Zeit auf EU-Ebene etwas zu erreichen ist schlicht unmöglich“, so Holzinger-Vogtenhuber.