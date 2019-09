Greta rügt Hater: „Verschwendet nicht eure Zeit!“

Die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg gerät oft ins Visier von Hasspostern und wird in sozialen Medien auch häufig äußerst untergriffig attackiert. Doch von diesen Anfeindungen will sich die 16-Jährige keineswegs unterkriegen lassen. Auf Twitter nahm die 16-Jährige nun dazu Stellung - und warb auch für die Proteste am Freitag.