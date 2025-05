Dieb in Aufbahrungshalle: „Oma, gib‘s endlich zu!“

Zweimal war die Obersteirerin in der örtlichen Aufbahrungshalle. Als sie das dritte Mal zugreifen wollte, stellte ihr die Polizei eine Falle. „Die waren in meinem Haus und haben alles durcheinandergebracht.“ – „Ja, und Sie wollten Geld, dass Sie in einem Ihrer Blumentöpfe versteckt hatten, in Ihrer Hose verschwinden lassen“, tadelt der Richter. „Wollen Sie jetzt nicht endlich gestehen?“ – „Nein, nein, nein! Ich habe das Geld nicht genommen.“