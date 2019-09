Haider bis Strache: „Selbstbedienungsladen“ FPÖ

Der steirische FPÖ-Landtagspräsident Gerhard Kurzmann hat sich am Mittwoch mit deutlichen Worten zu den Spesenvorwürfen gegen Ex-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache geäußert. Rund um Strache und dessen Vorgänger an der Parteispitze, Jörg Haider, habe es immer Gerüchte über unsaubere Geldverwendung gegeben, die FPÖ sei „zum Teil ein Selbstbedienungsladen gewesen“, so der ehemalige FPÖ-Rechnungsprüfer.