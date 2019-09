Polizei fahndet nach „fleißigem“ Ladendieb

Der Unbekannte ging in der Zeit zwischen 14.23 und 18 Uhr auf Beutetour - und zwar in gleich drei Tiroler Gemeinden. „Die Täter verübten mehrere Ladendiebstähle in Drogeriemärkten in Kitzbühel, St. Johann und Schlitters. Aufgrund von Videoaufnahmen dürfte es sich um dieselben Täter handeln“, heißt es zunächst vonseiten der Polizei. Am Tag darauf ging man eher von nur einem Täter aus, denn es gab einen neuen Fall in Brixlegg.