Mehr Bio sorgt für mehr Klimaschutz

„Ob in der Mobilität, in der Raumplanung, der Landwirtschaft, im Ausbau der erneuerbaren Energie oder in der Forschung - mit einem umfassenden Maßnahmenpaket legen wir einen konkreten Plan vor, wie dieses Ziel erreicht werden soll“, kündigte Landesrätin Astrid Eisenkopf an. Und sie fordert alle, die Landesregierung ebenso wie die Bürger, Gemeinden und die Unternehmer, auf, am „Klimaschutz made im Burgenland“ mitzuarbeiten.