Herzogin Meghan setzt auf Mamas kleine Helfer

In Hollywood gehört es längst zum guten Ton, der Figur ein wenig nachzuhelfen. Besonders nach der Geburt eines Kindes wird gequetscht und geschummelt, was das Zeug hält. Mamas kleine Helfer sind schenkelformende Höschen, Bauchweg-Mieder und oberkörperformende Bodys, die möglichst gut unterm Kleid versteckt werden und sich nicht abzeichnen sollten. Wobei: Es ist längst kein Malheur, wenn das passiert. Sogar in den höchsten Kreisen kommt das vor: Herzogin Meghans formende Wäsche blitzte beim Besuch in Südafrika hervor.