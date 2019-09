Gleiche Tankstelle einmal mehr überfallen

Eine Tankstelle, zwei Überfälle! Erst am 18. Juli wurde das Unternehmen in der Wienerstraße in Graz von einem Unbekannten ausgeraubt, der noch flüchtig ist. Und am Freitag bedrohten und beraubten nun zwei Männer eine Angestellte mit einem Messer – ihre Freude über den erbeuteten Geldbetrag währte aber nur kurz.