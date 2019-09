Weltklimabericht lässt die Alarmglocken schrillen

Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg trafen im Vorfeld der am Dienstag beginnenden 74. UNO-Generalversammlung in New York am Sonntag auch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammen. Van der Bellen bekräftigte dabei, dass er dessen Engagement im Kampf gegen die Klimakrise unterstütze. Der Klimagipfel bildet den Auftakt der hochrangigen UNO-Woche und soll mehrere Pläne zur drastischen Reduzierung der Emissionen in den nächsten zehn Jahren präsentieren.