Hofers Fieberschübe und Kurz‘ wahre Herkunft

Die ORF-„Pressestunde“ mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte am Sonntag Ähnlichkeit mit einer Beweisführung vor Gericht. Denn die ersten Fragen der Journalisten drehten sich um die Fieberschübe von FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer und eine mögliche Weitergabe der Information über dessen Erkrankung durch den Pressesprecher des türkisen Spitzenkandidaten am Rande der ORF-Wahlduelle in der Vorwoche. Wer hat wann was erfahren? Sowohl Kurz als auch ORF-Moderator Hans Bürger, der bei den Duellen dabei gewesen war, „sagten aus“. Für Kurz sind die Vorwürfe absurd. Auch eine Debatte über seine Herkunft scheint ihn eher zu amüsieren.