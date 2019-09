„Wir sind das Schmuddelressort dieser Republik“

Wie schon Anfang der Woche in einem präsentierten Bericht zum Zustand des Heeres bekannt geworden ist, mangelt es der Miliz vor allem an Geräten und Fahrzeugen. Die Truppe ist quasi nicht mehr präsent, wie auch Michael Schaffer betont: „Es ist eine Scheinmiliz, am Papier hätte sie offiziell 31.000 Mann. Von denen gibt es jedoch nur mehr 17.000, aber auch diesen mangelt es an Ausrüstung. Sie sind daher nicht wirklich einsatzfähig.“