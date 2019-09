Das Koalitionsspiel nach der Nationalratswahl

Zudem ist eine Mehrheit unwahrscheinlich. Wenn überhaupt, geht es sich haarscharf aus. In einer Regierung, die sich im Extremfall auf nur ein Mandat Überhang im Nationalrat stützt, schläft niemand ruhig. Jeder Abgeordnete von ÖVP und Grünen hätte bei allen Abstimmungen die Vetokeule in der Hand. Aktuell gäbe es hier etwa den Ex-Grünen Efgani Dönmez, der zur ÖVP übergelaufen ist. Dort wurde er wegen Sexismus hinausgeworfen. Dönmez ist am 29. September Geschichte, aber soll ein einzelner ihm gleicher Typ bei Gesetzbeschlüssen über die Zukunft der Republik entscheiden?