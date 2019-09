Thunberg zog mit Hunderten vors Weiße Haus

New York erlaubt Schulschwänzen für das Klima

Ähnliche Protestaktionen in New York waren in den vergangenen zwei Wochen deutlich kleiner ausgefallen als in Europa, wo es einen regelrechten Hype um die 16-Jährige gibt. Doch vielleicht ist das nächste Woche anders: In der Metropole haben alle Schulkinder von der Schulbehörde eine offizielle Erlaubnis bekommen, mitstreiken zu dürfen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio stellte sich hinter die Aktion. „New York City steht an der Seite der jungen Leute. Sie sind unser Gewissen. Wir unterstützen den Klimastreik am 20. September“, erklärte der Demokrat auf Twitter.