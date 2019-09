„Endlich zeigten die Kandidaten menschliche Seite“

In der knappen Stunde, in der die Kandidaten in dem Puls-4-Studio über die Themen Klimaschutz, Migration und Arbeit und Soziales diskutierten, tauschten sich die Lesern auf krone.at aus, welche Partei und welcher Spitzenkandidat die Schlacht um potenzielle Wählerstimmen gewinnen konnte. Allerdings merkte man den Spitzenkandidaten mittlerweile an, dass der Wahlkampf schon sehr lange andauert. „Ich glaube, die sind alle schon sehr müde vom Wahlkampf und froh, wenn endlich der Wahltag kommt“, wird von User Sansastark den Spitzenkandidaten attestiert - und angesichts der zahlreichen Wahlkampfformate ist dies nicht verwunderlich.