Themen, Sager: Das war die „Krone“-Elefantenrunde

In gut einer Woche wählt Österreich. Der Start in die heiße Phase des Wahlkampfes erfolgte Freitagabend, als sich die Spitzenkandidaten bei Moderatorin Katia Wagner zur „Krone“-Elefantenrunde trafen. Kurz, Rendi-Wagner und Co. diskutierten über weite Strecken friedlich über die großen Themen Umwelt, Migration und Arbeit und Soziales - und wurden am Ende von der Moderatorin noch in Paartherapie geschickt. Auch wenn einander die Kandidaten sicher nicht mit Samthandschuhen anfassten, wurde viel gescherzt und gelacht. Deutlicher Sieger der TV-Runde ist für die krone.at-Leser, die während der Live-Sendung befragt wurden, ÖVP-Chef Sebastian Kurz.