Hilfe für Arbeiter ohne Job: Auch Finanz kassiert

Bis Ende des Jahres soll der Arbeitsplätze-Abbau im Werk in Waidhofen an der Thaya abgeschlossen sein, kündigte der Kunststofftechnikkonzern an. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer ist es gelungen, einen Sozialplan für die Mitarbeiter zu schnüren. „Jetzt laufen die Kündigungen an“, heißt es aus der AK-Zentrale in St. Pölten. Und zahlreiche Betroffene hätten nach dem Job-Verlust gleich den nächsten Schock erlitten: „30 bis 50 Prozent der erhaltenen Finanzhilfe müssen als Steuer abgeliefert werden“, schildert Markus Wieser.