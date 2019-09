Tirolerin setzt sich für ihresgleichen ein

Wie funktioniert die Kommunikation mit Taubblinden?

Berührung ist ganz wichtig. Ich kann noch über Lautsprache mit anderen sprechen, auch wenn ich mich sehr anstrengen muss. Aber für viele ist körperlicher Kontakt der wichtigste Kommunikationssinn. Beim Lormen und der taktilen Gebärdensprache sprechen wir mit den Händen. So geraten wir in Isolation – wenn nur wenige die selbe Sprache sprechen. Dolmetschen und Taubblinden-Assistenz sind deshalb so wichtig. In Österreich gibt es die offiziell anerkannte Ausbildung dazu derzeit aber noch gar nicht. In Tirol gibt es derzeit auch nur eine einzige Taubblinden-Beraterin und mich als Ansprechpartnerin.