„Kurier“ holt sich „profil“ von VGN-Gruppe zurück

Die Rückkehr der „profil“-Redaktion in den „Kurier“-Verlag könnte demnächst fix sein. Laut einem „Standard“-Bericht wurde der Rückkauf am Freitag bereits intern in der VGN, wo das „profil“ derzeit wirtschaftlich beheimatet ist, kommuniziert. VGN-Vorstand Horst Pirker bestätigte dies der APA am Donnerstagabend.