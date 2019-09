Puppen für Kinder mit Krankheiten begeistern Netz

„Puppe hilft Betroffenen, sich normal zu fühlen“

Seitdem er seine Bilder zusätzlich in den sozialen Netzwerken teilt, explodierte das Puppen-Business. „Ich war überwältigt, wie viele Eltern auf mich zukamen, um Puppen für ihre Kinder zu bestellen“, so der 64-Jährige. „Viele erzählten mir, dass ihnen die Puppe geholfen hat, sich normal zu fühlen“, so Stanganelli im Interview mit CTV-News.