Rezept der Woche: Welsstücke auf Blattsalat

Zubereitung: Fisch in 10 Stücke teilen, salzen, pfeffern und je mit einem Salbeiblatt belegen und mit einer Scheibe Schinken umwickeln. In Mehl, Ei und Brösel panieren und in heißem Butterschmalz ausbacken. Kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Auf Blattsalat anrichten und Knoblauchbrot dazu reichen.