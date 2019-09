„Die Gebühren wurden seit 2007 nicht mehr erhöht“

60 Dolmetscher in Tirol aktiv

Rund 22 Prozent betrage die Einbuße seit 2007, weil keine Inflationsabgeltung getroffen worden sei. Derzeit sind in Tirol rund 60 Gerichtsdolmetscher aktiv, Nachwuchs sei unter diesen Bedingungen kaum zu finden. Klar ist: Bevor eine neue Bundesregierung im Amt ist, wird sich an der Lage wenig ändern.