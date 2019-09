Ausweichmanöver löste Flugzeugabsturz aus!

Der 53-Jährige aus Dietach startete am Nachmittag am Flugplatz Micheldorf mit seinem Segelflugzeug zu einem Rundflug im Bereich Micheldorf. Gegen 15.20 Uhr musste er - laut Zeugenaussagen - im Bereich des sogenannten Pröllers (Berg in Micheldorf) einem 42-jährigen Paragleiter aus dem Bezirk Vöcklabruck ausweichen, verlor die Kontrolle über den Segelflieger und stürzte in ein Waldstück.