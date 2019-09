Shutout von „JP“ war das Tüpfelchen auf dem „i“

Geht es um Erfolge in der Fremde, fühlen sich die Eisbullen nirgendwo so wohl wie in Dornbirn. Knapp 70 Prozent der Partien bei den Bulldogs wurden gewonnen. Und auch diesmal holte sich Salzburg im Duell der Startrunden-Sieger den Dreier ab. Als gerade in den ersten beiden Dritteln tonangebendes Team, das phasenweise nur so vor Spielwitz sprühte.