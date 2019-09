Roglic weiter souverän ++ Pernsteiner starker 4.

Van der Poel dominiert Großbritannien-Rundfahrt

Radsport-Multitalent Mathieu van der Poel zeigte sich indes zwei Wochen vor der WM in Yorkshire in Höchstform. Der Niederländer dominierte die Großbritannien-Rundfahrt fast nach Belieben. Der 24-Jährige gewann drei Teilstücke, das letzte zum Abschluss am Samstag, und entschied die Gesamtwertung vor dem Italiener Matteo Trentin und dem Belgier Jasper de Buyst für sich. Van der Poel hat heuer unter anderem bereits Querfeldein-WM-Gold und mehrere Mountainbike-Weltcuprennen gewonnen. Auf der Straße siegte er im Frühling unter anderem im Gold Race und wurde bei der Flandern-Rundfahrt Vierter.