Polit-Wirrnisse um Top-Job im Kepler-Uniklinikum

Franz Harnoncourt, Chef der Gesundheitsholding des Landes, wird ab Oktober auch Geschäftsführer in der „Tochter“ Kepler-Klinikum in Linz. Der Job wird frei, weil Elgin Drda als Vizerektorin für Medizin an die JKU wechselt. Die Art der Bestellung Harnoncourts in der KUK sorgt für Polit-Wirrnisse.