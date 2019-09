Trauerspiel wurde Fest für zwei Schauspielerinnen

Regisseurin Susanne Lietzow fordert ihre Königinnen – und das Publikum. Zwei pausenlose Stunden lodert Schillers Trauerspiel vor sich hin. Zwei Monarchinnen im finalen Kampf: Gunda Schanderer als zum Tode verurteilte Maria Stuart, gefangen auf einer mörderisch steilen Treppe (Bühne Aurel Lenfert). Eigentlich nur noch eine Marionette in den letzten Lebenstagen – dennoch ungebrochen in ihrer Wut, auch in ihrer Würde.