„Geister-Auto“ landete in St. Johann im Wasser

Die Lenkerin des Pkw wollte Freitag in St. Johann-Mühlbachl noch etwas aus dem Haus holen, bevor sie wegfuhr. Gedankenlos vergaß sie, die Handbremse anzuziehen, worauf sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und sprichwörtlich baden ging. Rund 30 Meter wurde der Pkw dann abgetrieben, an einer Fußgängerbrücke war zum Glück Endstation. Die Wasserrettung sicherte das Auto, bevor es mit einem Kran geborgen wurde. Die Schadenshöhe ist vorerst unklar.