„Kein Problem, wenn alle auf E-Autos umsteigen“

„Haben unbestritten zu viel CO2 in Atmosphäre“

Dass Österreich durch die vorzeitige Nationalratswahl ein Jahr in der Klimastrategie verliert, sei schade: „Es ist unbestritten, dass wir zu viel CO2 in der Atmosphäre haben. Schwankungen hat es immer gegeben, aber in den letzten 800.000 Jahren war das nie so viel wie jetzt!“ In Österreich stammen 75 Prozent der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. Das ist international beachtlich, aber: „Die letzten 25 Prozent fehlen noch, und das ist keine einfache Übung.“