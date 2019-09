Aufsteirern: Große Bühne für die Philharmoniker

„... der versteht den Sinn von Musik nicht“

Wie passen Klassik und Volksmusik also zusammen? Von der strikten Trennung hält Mörth nichts: „95 Prozent der Bläser, die im Klassikbetrieb arbeiten, haben ihre Wurzeln in der Blasmusik und wachsen mit Volksmusik auf.“ Und er meint auch: „Wer Volksmusik und Klassik streng voneinander trennen will, der versteht meiner Meinung nach den Sinn von Musik nicht.“