Hofer kann ab Samstag FPÖ-Mitglieder suspendieren

Die FPÖ wird am Samstag am Bundesparteitag in Graz nicht nur ihren designierten Obmann Norbert Hofer offiziell zum Parteichef wählen. Auch dessen Wunsch nach einer Fortsetzung von Türkis-Blau soll untermauert werden: Der FPÖ-Leitantrag hat die „vollständige“ Umsetzung des mit der ÖVP ausgearbeiteten Regierungsprogramms zum Ziel. Brisant: Außerdem erhält Hofer ein Durchgriffsrecht bei Parteiausschlüssen.