Grenzenlose Marktmacht: Was weiß Google über Sie?

Der seelenlose Suchmaschinenbetreiber Google will allerdings in seinem Headquarter in Mountain View ein bisschen menscheln und empfängt dich am Tor mit einem leibhaftigen Begrüßungs-Clown. Doch die nackten Zahlen sprechen für sich: Googles Marktmacht in der Werbebranche hat unfassbare Ausmaße angenommen: 2018 betrugen die Werbeeinnahmen sagenhafte 116,3 Milliarden Dollar. Das ergibt 32 Prozent aller digitalen Werbeeinnahmen weltweit und 38 Prozent in den USA.