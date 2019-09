Beim Energiesparen erobert Baden „Goldmedaille“

Drei haben es in Niederösterreich mit e5 in die höchste Wertung geschafft - nämlich Wieselburg, Großschönau und jetzt auch Baden. In sechs Kategorien wird von internationalen Fachleuten überprüft, wieweit die Gemeinden bei der Umsetzung von Energiemaßnahmen sind. Der Bogen spannt sich von der Raumordnung bis zu Ver- und Entsorgung sowie Mobilität. In Baden wurde da bereit 78 Prozent der möglichen Schritte gesetzt. „Der Erfolg ist ein Ansporn zum Weitermachen“, so Krismer und Szirucsek.