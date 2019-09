Räuber verprassen nach Überfall Beute in Nachtclub

Einsatz im niederösterreichischen Amstetten: Nach einer blutigen Attacke lief in der Nacht auf Dienstag eine Großfahndung der Polizei an. Anderthalb Stunden, nachdem drei Burschen einen 21-Jährigen zusammengeschlagen und beraubt hatten, wurden sie gestellt. Die Beute wollen die Räuber in der Zwischenzeit schon verprasst haben.