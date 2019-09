Nach Tunnel-Unfall flüchtete Crash-Auslöser

Ein 50-Jähriger aus Ried/Traunkreis fuhr gegen 17:40 Uhr mit einem Lkw auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Graz am rechten Fahrstreifen. Zum selben Zeitpunkt lenkte dahinter ein 27-Jähriger aus Gmunden seinen Pkw in dieselbe Richtung. Bei ihm im Auto auf dem Beifahrersitz saßen zwei 18-Jährige aus Gmunden und Attnang-Puchheim. Hinter dem 27-Jährigen fuhr eine 25-Jährige aus Kirchdorf an der Krems mit ihrem Pkw.