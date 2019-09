Lernen für das Leben hat offiziell begonnen

Begeistert zeigte sich auch Martina Obermayer, Direktorin an der Volksschule in St. Michael. „Für mich ist das mein erstes Jahr als Direktorin hier an der Volksschule im Lungau. Es war wirklich eine Freude, das Strahlen in den Augen der Kinder und auch der Eltern zu sehen. Die Lehrer und ich haben schon gemeinsam in den Ferien alles für den ersten Tag vorbereitet, man kann also sagen, es war ein gelungener Schulstart.“