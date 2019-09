Boa Constrictor in deutscher Stadt eingefangen

„Boa allein in Boppard unterwegs“, berichtete die zuständige Polizeidirektion auf ihrer Website. Als die Schlange am Sonntagnachmittag entdeckt wurde, musste erst ein Experte um Rat gefragt werden, um was genau es sich bei dem Exemplar handelt. Ein Fachmann identifizierte das Tier schließlich als weibliche Boa Constrictor. „Es handelt sich um eine Würgeschlange, deren Bisse aber sehr schmerzhaft sind“, so die Exekutive in ihrer Aussendung.