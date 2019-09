Nach Aufreger: Foda verteidigt Arnautovic-Jubel

„Ich sehe das komplett entspannt. Ich glaube nicht, dass er mit Kritikern abrechnen muss. Marko hat in seiner Karriere schon extrem viel erreicht“, sagte Foda am Sonntag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Polen in Warschau. „Er ist auch in der Persönlichkeit gereift.“ Als Arnautovic im Juli seinen Wechsel zu Shanghai SIPG fixierte, hätte dieser sofort klargestellt, dass er immer für das Nationalteam abgestellt werden müsse. „Das zeigt, dass er sehr gerne für Österreich spielt.“