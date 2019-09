Antrag für Mautbefreiung in Kufstein vor Wahl!

Mehr als 1500 Sympathisanten und Funktionäre aus ganz Tirol, teilweise mit türkisen Regenjacken, Leibchen und Schals ausstaffiert waren gestern zu Mittag in die Kufstein-Arena gepilgert, um den Tirol-Wahlkampfauftakt der Volkspartei mitzufeiern. Im Zentrum des Events, welches im Vergleich zur pompösen Wahl-Veranstaltung 2017 dezenter anmutete, stand von Anfang an Ex-Kanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz im Mittelpunkt. „Wir holen am 29. September unseren Kanzler zurück“, gab deshalb Moderator Peter L. Eppinger als Leitdevise zu Beginn aus.