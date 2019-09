Country-Sängerin starb auf dem Weg zu Konzert

Am Mittwochabend war Kylie Rae Harris auf dem Weg zum Big Barn Dance Festival in Taos, New Mexico, wo sie am Donnerstag einen Auftritt gehabt hätte. Doch sie kam dort nie an. Die Country-Sängerin starb auf dem Weg bei einem schrecklichen Autounfall. Sie wurde nur 30 Jahre alt und hinterlässt eine kleine Tochter.