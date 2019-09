Zwei steirische Lehrer im Visier von Anwälten

Ein Drittel aller steirischen Pädagogen klagt über Stress, Burnout-Erkrankungen häufen sich. Mittlerweile schwebt auch das Damoklesschwert, von Rechtsvertretern vor Gericht gezerrt zu werden, über der Lehrerschaft. So geschehen bereits im abgelaufenen Schuljahr an einem Bundesgymnasium in der Obersteiermark und an einer berufsbildenden höheren Schule in Graz! Zwei Schüler fühlten sich ungerecht behandelt und benotet, klärende Gespräche fruchteten nichts, letztlich führte der Weg nur zu Rechtsanwälten.